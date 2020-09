Sottil saluta la Fiorentina: "A Cagliari per un anno, manca solo l'ufficialità. Tornerò cresciuto"

"Vado a Cagliari per un anno. Crescerò per l'Under e la Fiorentina". Queste le parole di Riccardo Sottil, in un'intervista al Corriere dello Sport, che confermano come il futuro dell'esterno classe '99 sia lontano da Firenze. Il calciatore andrà in prestito al Cagliari per cercare di trovare più spazio: "Fiorentina e Cagliari sono allo scambio dei documenti, manca solo l'ufficialità. Appena mi hanno proposto di andare in Sardegna non ci ho pensato un attimo: è una piazza sana dove c'è un bravo presidente come Giulini e Di Francesco, un allenatore che ha sempre valorizzato i giovani".