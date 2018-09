Sotto il segno di Piatek: Frosinone-Genoa 1-2 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è concluso da pochi istanti il primo tempo di Frosinone-Genoa. 1-2 il punteggio in favore del Grifone dopo i primi 45 minuti. A segno per il Grifone, tanto per cambiare, il pistolero Piatek, arrivato a quota 8 in campionato. Per i ciociari gol di Ciano su rigore: è il primo gol del Frosinone in questa serie A.

Il PISTOLERO NON SI FERMA - Dopo un buon inizio del Frosinone, il Genoa passa in vantaggio col suo uomo migliore. Sponda di Kouame, Piatek controlla ed in una frazione di secondo calcia e batte Sportiello. Passano un paio di minuti ed il Pistolero trovare il raddoppio. Errore grave di Salamon, Kouame serve Piatek in maniera perfetta con il polacco che deve solo appoggiare la palla in rete. E sono 8 in campionato.

IL PRIMO GOL DEI CIOCIARI IN QUESTA A - Il Frosinone non accusa il colpo, anzi, si porta in avanti e Perica conquista un calcio di rigore. Ciano dal dischetto non sbaglia e trova il primo gol del Frosinone in questo campionato. È la miccia che riaccende la squadra di Longo, che nel finale cresce e sfiora il pari con un gran tiro di Chibsah.