Sotto il segno di Pulgar. Il Bologna vola con le reti del suo bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ericck Pulgar è il vero e proprio trascinatore del Bologna in questo finale di stagione. Anche ieri il cileno, nel match vinto 3-0 contro la Sampdoria, è stato il migliore in campo, segnando anche un bellissimo gol su punizione. Pulgar, da quando veste la maglia del Bologna, ha realizzato 10 gol: 6 di questi sono stati realizzati nelle ultime 7 giornate di campionato.

Basterebbe questo dato per spiegare l'ottimo momento di forma del Bologna, trascinata dai gol e dalle giocate del cileno: una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava solo un miraggio, adesso è quasi realtà. Una salvezza che sarà fondamentale anche per il mercato, perché con una retrocessione il Bologna sarebbe costretto a vendere i suoi pezzi migliori, a partire da Pulgar. Con la permanenza in serie A, il Bologna potrà gettare le basi per un nuovo ciclo, con Mihajlovic in panchina e con Pulgar pronto a segnare ancora in rossoblù: a gennaio è arrivato il rinnovo fino al 2022, segno evidente che la società crede molto nel ragazzo arrivato nel 2015.

La salvezza del Bologna passa anche dai piedi di Pulgar ed il futuro del cileno passa dalla salvezza del club: un destino incrociato, con la speranza per i tifosi rossoblù che possa finire nel migliore dei modi.