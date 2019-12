© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matias Soulé ufficializza il suo trasferimento alla Juventus. Il talento argentino classe 2003, ormai ex Velez Sarsfield, ha infatti postato una foto su Instagram commentando l'inizio della sua nuova avventura in maglia bianconera: "Felice per questo grande passo, grazie a tutti quelli che mi appoggiano e mi accompagnano sempre nei miei sogni. Forza Juve", le sue parole.

Esterno offensivo che in patria viene paragonato per caratteristiche tecniche e movenze ad Angel Di Maria, Soulé sarà inizialmente aggregato al gruppo dell'Under 17 di Pedone, col quale si allenava già da diversi giorni, per ambientarsi nel nuovo Paese con tranquillità e magari esordire nel corso della seconda parte di stagione con la Primavera di Zauli.