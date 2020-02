Soumaoro, buon esordio. Pandev trascina il Genoa. I voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

GENOA-CAGLIARI 1-0 - 43' Pandev

Perin 6.5 - Poco impegnato nel primo tempo, sempre reattivo quanto chiamato in causa.

Biraschi 6 - Buona intesa con i compagni di reparto, sbaglia poco.

Soumaoro 6.5 - Un buon esordio per il francese, arrivato dal Lille. Non fa rimpiangere Romero, si inserisce perfettamente nello scacchiere di Nicola e mostra personalità e senso della posizione. Sfiora anche il gol.

Masiello 6.5 - Sicurezza ed esperienza. Buoni anticipi e belle chiusure.

Ghiglione 6 - Fermato da un problema muscolare, gioca quasi un tempo offrendo un buon contributo in fase di spinta e dimostrando anche opportunismo. (Dal 39' Pandev 7.5 - Decisivo, provvidenziale. A 36 anni il macedone è come il buon vino, dimostrandosi di gran lunga il migliore del Genoa. Segna un gran gol, inventa e ne sfiora altri. E corre come un ragazzino. La salvezza parte dalla sua classe).

Sturaro 6.5 - Grinta e idee. Suggerisce per Pandev in occasione del gol, morde le caviglie degli avversari senza macchiarsi del giallo, in una partita dal cartellino facile.

Schone 6 - Finché c'è è positivo, orchestrando la manovra con grande esperienza sbagliando pochissimo. (Dal 52' Ankersen 6 - Prende il posto del connazionale, dando una mano nelle due fasi sulla corsia destra).

Radovanovic 6.5 - Si rivede titolare dopo un mese e si muove bene in mediana, dando anche una mano sulle fasce.

Criscito 6.5 - Non spinge troppo ma quando lo fa costringe gli avversari agli interventi duri, costringendoli a due cartellini gialli.

Pinamonti 6 - Esce fra gli applausi di Marassi che apprezza il suo spirito di sacrificio. Corre e rincorre gli avversari, gioca per Sanabria con ottime sponde. Gli manca il killer instict da attaccante. (Dal 74' Cassata 6 - Entra in campo mangiandosi l'erba. Il giusto approccio in una partita che doveva essere vinta a tutti i costi).

Sanabria 6 - Si muove bene, impegna in un paio di occasioni Caragno.