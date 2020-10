Soumare, è ancora derby Inter-Milan. Stasera gli scout dei due club presenti a Strasburgo

Inter e Milan nell’ultima sessione si sono sfiorati su alcuni obiettivi, vedi per esempio Tonali finito poi alla corte di Pioli. Il club rossonero ha ragionato anche su altri centrocampisti, fra questi Boubakary Soumaré, 21enne mediano del Lilla e della nazionale francese Under 21. Il club francese non ha mai aperto a un prestito, anzi, ha pure rimbalzato per esempio il Newcastle che aveva messo sul piatto addirittura 35 milioni. A fine mercato hanno fatto un pensiero sul giocatore anche Inter e Napoli, che poi ha virato su Bakayoko.

Scout a lavoro - Ecco - sottolinea Tuttosport - secondo i rumors di radio-mercato, Milan e Inter non abbandonano la pista Soumaré. Il ragazzo, che non ha giocato l’ultima gara di campionato il 4 ottobre perché distratto dalle tante voci, ora è rimasto al Lilla, ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e dunque, senza rinnovo, nel 2021 potrebbe essere ceduto. Inter e Milan lo stanno monitorando con attenzione e anche oggi gli scout dei due club seguiranno la sfida della Francia Under 21 con la Slovacchia a Strasburgo.