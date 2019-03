Sousa, Di Francesco e una storia di incontri che parte da Firenze

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

27 marzo 2017. Eusebio Di Franesco, a Firenze per la Panchina d'Oro, approfittò della presenza in città per un contatto con Pantaleo Corvino, uomo mercato viola. Un incontro documentato allora da Firenzeviola.it, un summit che Paulo Sousa ha confessato agli amici di non aver in fondo mai digerito. La Fiorentina, a suo dire, era certamente libera di pianificare il suo futuro ma l'orgoglio dell'allenatore lo ha portato per due volte a vendicarsi. Termine forte e corsivo, chiaramente, perché la carriera è fatta d'opportunità. Ma non è forse un caso se il lusitano era presente sugli spalti al seguito della Roma già negli scorsi mesi quando Eusebio Di Francesco era a rischio. E non lo è, altrettanto, se si sono rincorse a lungo le voci su una presenza stasera di Sousa. Probabilmente non ci sarà, ma la voce e i dubbi, raccontano tutto di quanto non accettò quel contatto di due anni fa.