Sousa saluta Chiesa: "Felice di vederti crescere". L'attaccante: "Lo ringrazierò per sempre"

Piacevole sorpresa per Federico Chiesa. Nel corso del suo intervento su Sky Sport, l'attaccante della Fiorentina ha ricevuto un saluto da parte di Paulo Sousa: "Matteo mi ha chiesto di farti un saluto - ha esordito il tecnico portoghese -. Ti seguo, sono molto contento di vederti crescere. Sono sicuro che la tua capacità, la tua ambizione ti aiuteranno a maturare i tuoi potenziali. Voglio cogliere l'opportunità di rinforzare l'opportunità che il calcio e i calciatori hanno di far arrivare valori importanti che contanto per vivere meglio in comunità. Conto su di te, ti abbraccio virtualmente". "Io parlo ancora con lui su whatsapp - ha replicato Chiesa -. Lo ringrazierò per sempre perchè mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno. Io continuerò a migliorare perchè il fatto che lui mi ha messo in un campo da calcio contro la Juve lo posso solo ringraziare e ogni mio miglioramento posso solo dedicarlo a lui".