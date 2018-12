© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista a La Gazzetta dello Sport, Paulo Sousa ha parlato anche del suo futuro. "Mi piacerebbe tornare in Italia: è un calci oche ti fa crescere come allenatore, mi piace come viene vissuto ogni giorno. La mia presenza per Fiorentina-Roma e il mio 'mi piacerebbe allenare i giallorossi'? Non vado allo stadio per imporre la mia presenza. Mi chiesero 'le piacerebbe allenare la Roma?' e ho solo risposto. La mia ambizione è allenare una squadra che possa vincere lo Scudetto e provare a vincere altro e la Roma lo è: tutto qui".