Sowe stende una Roma sperimentale: finisce 3-1 per il CSKA. KO indolore per i giallorossi

La Roma esce sconfitta dalla trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia. Una sconfitta indolore per i giallorossi che chiudono con una macchia un ottimo girone d'Europa League. A decidere la gara una doppietta di una vecchia conoscenza italiana come Ali Sowe.

SUBITO CSKA - Partenza in salita per la Roma sotto il diluvio di Sofia. La squadra giallorossa infatti dopo cinque minuti va sotto nel punteggio: cross dalla sinistra di Mazikou per Sankharé che non trova la deviazione giusta, la palla arriva però a Tiago Rodrigues appostato appena fuori area che calcia di potenza e batte l’esordiente Boer. Primo gol in Europa League per la squadra bulgara. La Roma accusa la rete a freddo e fatica a trovare varchi con il CSKA che si difende con undici uomini dietro la linea della palla per poi lanciare in profondità Sowe, tanto possesso sterile e zero pericoli dalle parti di Busatto.

MILANESE SEGNA ALL’ESORDIO - Poco dopo il 20° arriva però il pari della Roma: cross di Bruno Peres dalla destra per Mayoral che è bravo a stoppare e difendere la palla servendo il giovane compagno Milanese che di prima intenzione batte Busatto per l’1-1 giallorosso. Il gol dà fiducia alla squadra di Fonseca che riesce ad affondare con maggiore continuità sulle corsie laterali anche se non sempre i cross sono precisi.

CSKA DI NUOVO AVANTI - Le occasioni migliori sono però dei padroni di casa. Alla mezzora lancio lungo per Rodrigues che si infila fra le maglie larghe della difesa e si invola verso la porta, la conclusione del portoghese però non è precisa e finisce a lato della porta di Boer. Al 34° invece è Diawara a regalare un pallone agli avversari sbagliando l’uscita della palla dalla difesa. Geferson alza la testa e serve un Sowe lasciato solo al limite che controlla e batte per la seconda volta Boer con una conclusione potente. La Roma risponde con Carles Perez e Pedro, ma la difesa bulgara si fa trovare attenta e non fa correre rischi al proprio portiere.

SOWE CALA IL TRIS - Nella ripresa parte meglio la Roma, determinata a pareggiare i conti, che si presenta dopo cinque minuti delle parti di Busatto con Mayoral che si fa chiudere però al momento del tiro conquistando solo un angolo. Poco dopo è ancora il centravanti iberico ad andare vicino al pari su un cross basso dalla destra, ma Busatto anticipa. Nel momento migliore della Roma arriva però il tris dei padroni di casa: Fazio serve indietro un pallone velenoso per Boer senza guardare se ci sono avversari in zona, Sowe ne approfitta e sigla la doppietta personale. Dopo il gol la gara si spegne un po', con la Roma che prova qualche sortita alla caccia della rete che riaprirebbe il match mentre il CSKA gestisce il doppio vantaggio. Nel finale è quasi assolo Roma che però non trova gli spazi giusti per fare male alla retroguardia bulgara.