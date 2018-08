SpaccaNapoli, da 0-2 al tris vincente. Con il Milan decide Mertens

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan scappa con Bonaventura e Calabria, Zielinski rimedia. Poi Mertens risolve

LE FORMAZIONI - Il Napoli è in formazione tipo, non c'è Fabian Ruiz ma viene inserito Hamsik in cabina di regia, al suo posto. Milik preferito a Mertens in mezzo all'attacco, Ospina prende posto fra i pali. Il Milan invece cambia solo un giocatore rispetto all'anno scorso, ovviamente l'ex più atteso, perché Higuain è il numero nove, mentre Bonaventura agisce da mezz'ala - senza Bakayoko - e Musacchio viene preferito a Caldara.

ONE SHOT ONE KILL - Il Napoli inizia con il piede sull'acceleratore, Hysaj sale spesso e riesce a trovare spazi anche in area di rigore, tanto da servire un bel pallone ad Allan che il brasiliano mastica senza bucare Donnarumma. Non lo fa nemmeno Romagnoli, pur provandoci con un retropassaggio killer, perché il portiere ritrova la posizione nel momento giusto. I rossoneri forzano il palleggio, rischiando molto: ma è una tattica costruttiva perché Borini, su un lancio lungo, s'inventa una sponda volante per l'accorrente Bonaventura che, con una bicicletta, spedisce alle spalle di Ospina. Primo tiro del campionato per il Milan, subito 0-1. Il Napoli non reagisce, se non con una folgore di Milik a primo tempo già scaduto.

DALL'ALTRA PARTE - La seconda frazione inizia con il botto: azione praticamente identica a quella del vantaggio di Bonaventura, stavolta è Suso a gabbare la retroguardia e agire di sponda per Calabria. Il terzino firma il suo secondo gol in Serie A con un diagonale imparabile per Ospina. La rete ha l'effetto di svegliare il Napoli: Insigne viene fermato da Donnarumma - e dal fuorigioco - ma non Zielinski che, dal limite, manda in buca d'angolo. Non bene Kessie nel movimento di copertura, andando a schiacciarsi troppo su Milik.

IL NAPOLI SPINGE - Il Milan non riesce più a ripartire, Bakayoko prende il posto di Biglia mentre gli azzurri tolgono Hamsik e inseriscono Mertens passando al 4-4-2. Insigne però va a un centimetro dal pari, con Donnarumma praticamente fuori causa. Sull'altra corsia identico movimento con Zielinski che batte un calcio di rigore in movimento, a lato. Higuain si carica la squadra sulle spalle, ma non basta: a dieci minuti dalla fine Allan sfonda sulla destra, mette in mezzo per Mertens che, con lo specchio parzialmente occluso, la mette sul secondo palo. 3-2 a dieci dalla fine.

NON CAMBIA NIENTE - Allan prova a sfondare come un rugbysta, non ci riesce, mentre Laxalt buca e va sulla sinistra. Pallone in mezzo e Higuain sparacchia alto. Mertens e Insigne creano un altro grande spunto, ma il 24 azzurro viene ipnotizzato da Donnarumma.

NAPOLI-MILAN

Marcatori: Bonaventura 15', Calabria 49', Zielinski 53' e 67', Mertens 80'.

Napoli (4-3-3)

Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (dal 73' Luperto); Allan, Hamsik (dal 63' Mertens), Zielinski (dal 73' Diawara) Callejon, Milik, Insigne.

Milan (4-3-3)

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia (dal 58' Bakayoko), Bonaventura (dall'82' Cutrone); Suso, Higuain, Borini (dal 71' Laxalt).