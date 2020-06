Spadafora blocca il calcetto. E sulla Serie A in chiaro: "Sono fiducioso per l'accordo"

Niente calcetto in Italia, almeno per il momento. A confermarlo è il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, che nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Fanpage.it ha ammesso che per il momento non c’è una data ufficiale per la ripartenza degli sport amatoriali di contatto: “Il calcetto e il beach volley? Questi sport non riprenderanno nemmeno il 25 giugno con certezza, perché il ministro Speranza ha ritenuto che non si potesse venir meno alle due regole che valgono ancora oggi per tutti i cittadini, e cioè il distanziamento sociale e la mascherina - ha esordito -. Ovviamente gli sport di contatto, come può essere una partita di calcetto o di beach volley, non consentono di rispettare queste due regole. Per cui sarà possibile riprendere questi sport quando tutti i cittadini potranno rinunciare a queste due regole di sicurezza fondamentali. Oggi per andare in un supermercato, o per viaggiare in treno, noi chiediamo agli italiani di mantenere il distanziamento sociale e di portare la mascherina. Non possiamo consentire che soltanto per fare attività sportiva di base queste misure di sicurezza vengano evitate. Quindi non sappiamo ancora quando ci sarà il via libera agli sport di contatto".

Per la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro prosegue invece il braccio di ferro con Mediaset: "In realtà non abbiamo ancora chiuso un accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Continuano i contatti con Mediaset e con le altre realtà televisive. Io sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a mettere tutti d'accordo, e a rispettare quelli che sono i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati dei broadcaster che hanno vinto la gara sui diritti televisivi, ma anche di offrire agli italiani delle immagini importanti in un momento così difficile”, ha concluso.

