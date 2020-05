Spadafora continua a frenare. Ma politici e partiti sono compatti: "Il calcio può e deve ripartire"

A margine dell’informativa del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Palazzo Madama, diversi senatori, rappresentanti di quasi tutte le forze politiche del Parlamento, hanno preso la parola per rispondere o semplicemente porre domande in merito. E da tutti è partito, con più o meno forza e argomentazioni diverse, un appello per la ripartenza del campionato di Serie A.

Ha iniziato l’Onorevole Vanna Iori del PD che ha argomentato la sua tesi partendo dai soldi generati dal mondo del calcio, sulla stessa linea anche l’Onorevole Claudio Barbaro della Lega e l’Onorevole Giuseppe Moles di Forza Italia. L’Onorevole Albert Lanièce del gruppo Per le autonomie ha lanciato l’idea di un format ridotto pur di assegnare titoli e posizioni sul campo, mentre l’Onorevole Daniela Sbrollini di Italia Viva ha chiesto espressamente di far ripartire il calcio: “Facciamo ripartire i campionati. Il calcio è importantissimo a tutti i livelli, dal professionismo al dilettantismo. Credo ci siano tutte le condizioni per ripartire”. Ancora più netto il pensiero dell’Onorevole Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia: “Il calcio dà soldi al sistema e porta in cassa quelle risorse che oggi il governo ha dichiarato di voler elargire al resto degli sport per farli sopravvivere. Inoltre ha un interesse popolare, inutile nasconderlo. Le condizioni poste dal Cts sono impossibili da attuare, piuttosto lei ministro Spadafora dica che il campionato non può ripartire. Poi la questione dei medici: una volta fatto il protocollo, il problema è farlo rispettare o meno, non si scarichino le responsabilità sui medici. Tamponi? Non vedo il problema se le società se li pagheranno autonomamente, anche il doppio o il triplo se necessario. La strada intrapresa in Germania può funzionare e comunque, la decisione finale, non spetta né al ministro dello Sport né al governo: spetta solo al Parlamento”.