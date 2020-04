Spadafora dà la priorità alla Coppa Italia ma il calendario è ancora mobile

La priorità della Lega e del ministro Spadafora è quella di far riprendere il calcio con delle partite da poter trasmettere in chiaro, come le semifinali di Coppa Italia. L'idea attuale è quella di giocarle il 27-28 maggio ma il calendario non è ancora neanche ufficioso perché prima bisognerà capire se gli allenamenti potranno o meno riprendere il 4 maggio. Se così non fosse infatti, rispettare le date per la coppa sarebbe impossibile e dunque l'assemblea ha già pensato a delle potenziali alternative, ovvero alle finestre successive che corrispondono con i giorni 3, 7 o 10 giugno. Così si tratterebbe ancor di più di un tour de force molto duro per giocatori e squadre in generale, ma la Serie A, per terminare la stagione, è disposta anche a questo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.