Spadafora e la riunione col Comitato Scientifico: la ripartenza non sembra a rischio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta che trentasei giorni dopo, è il giorno del possibile annuncio della ripartenza. Calcio e Governo si erano visti il 22 aprile, tutto era in altissimo mare. La A può oggi invece ripartire, condizionata ma comunque con un conto alla rovescia che non sarà fermato anche grazie al tampone negativo del sospetto del Bologna o dall'aumento dei casi lombardi. E il Ministro Spadafora aprirà in queste ore il fascicolo con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sul protocllo sanitario in una riunione con gli scienziati.