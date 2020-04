Spadafora in keywords: complotto, protocollo, sondaggi e immobilismo

È destinato far discutere per tutta la giornata di oggi l'intervento, arrivato nella serata di ieri, del ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, che su Facebook ha voluto mettere tutti i puntini sulle i circa il movimento calcio, rispondendo ai vari attacchi ricevuti in giornata, da Lotito, Renzi e Tare, tanto per citarne tre, e provando a chiarire le motivazioni che hanno spinto il Governo, da lui rappresentato quando si parla di calcio, a scegliere una riapertura unicamente per gli sport individuali il 4 maggio, rimandando invece quella per gli sport di squadra eventualmente al 18 maggio. Una data in cui comunque non si saprà se il campionato di Serie A potrà riprendere, come ha chiarito il ministro: "Lavoriamo per riprendere gli allenamenti dal 18 maggio, ma ciò non vuol dire che ripartiranno i campionati".

Complotto - Nel gioco dell'analisi delle parole chiave nel discorso del ministro, gioca sicuramente un ruolo importante quella usata per rispondere a chi lo accusa di voler danneggiare lo sport più redditizio e seguito d'Italia: "Sono ridicole le affermazioni di un complotto contro la Serie A ed è ridicolo chi dice questa cosa. Lavoriamo per riprendere gli allenamenti dal 18 maggio, ma ciò non vuol dire che ripartiranno i campionati".

Protocollo - L'attuazione di schemi e indicazioni sanitaria che possano essere applicate indifferentemente dalla ricca Juventus e dalle società meno fortunate di C o addirittura D è uno dei concetti più delicati, come ha ricordo spesso anche il presidente del CONI Malagò: "La FIGC ha presentato un protocollo per fare gli allenamenti in sicurezza ed è stato preso in considerazione, ma necessita di un approfondimento. Il comitato tecnico scientifico nel più breve tempo possibile incontrerà alcuni rappresentanti della FIGC, del mondo del calcio e del CONI e anche la federazione dei medici sportivi per riuscire a perfezionare questo protocollo nel modo migliore per garantire la salute di tutti. Intanto, se riprendono gli allenamenti in sicurezza, ci predisponiamo anche in modo che il campionato possa riprendere, ma questo lo sapremo soltanto più avanti quando avremo i dati dell’attuazione del protocollo. Il protocollo ha dei costi elevati, come fanno la Serie B e le altre leghe?".

Sondaggi - Altra parola chiave del discorso di Spadafora. I sondaggi, afferma il ministro, "dicono che la maggior parte degli italiani vorrebbero chiudere qui il campionato, ma io non voglio farmi condizionare dai sondaggi. Questo solo per dirvi che sarebbe molto più facile chiudere qui il campionato, come auspica la comunità scientifica. Io però sono consapevole che il calcio è importante sia come elemento sociale sia dal punto di vista economico. Il miliardo e mezzo che il calcio paga al Fisco contribuisce al fondo dello Stato per tutte le altre discipline. Portare avanti il mondo del calcio è perciò importantissimo per il nostro Paese, ma lo dobbiamo fare in sicurezza".

Immobilismo - Una seconda polemica è stata fatta nei confronti di chi ha tacciato questo governo di immobilismo o indecisionismo: "Trovo tutto questo assurdo. Stiamo lavorando giorno e notte. Dobbiamo ripartire anche attraverso lo sport e i giovani, di cui si parla poco in questo periodo, ma per i quali stiamo lavorando tantissimo. Oggi pomeriggio si è tenuto l’incontro con il Comitato tecnico scientifico, abbiamo parlato dello sport di base e della necessità che tutti i centri sportivi debbano e possano riaprire in sicurezza il prima possibile. Proporremo il prima possibile un protocollo obbligatorio. Speriamo ci consenta di far riaprire entro la fine di maggio. Tutto questo ce lo dobbiamo conquistare. Sento dire: 'non ci date mai date certe', ma noi abbiamo la necessità di valutare l’evoluzione e l’impatto dei provvedimenti sulla situazione nel Paese. Non è possibile prevedere cosa potrà accadere da qui a due mesi, dobbiamo capire di volta in volta. Da qui al 17 maggio dovremo valutare e capire se possiamo riaprire".