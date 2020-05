Spadafora: "Rivedere vincolo quarantena? Massima disponibilità con il calo dei contagi"

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, parla ai microfoni di Rete4 del protocollo per la ripartenza del calcio, non escludendo di poter modificare anche il vincolo della quarantena di squadra (in caso di positivo nel gruppo, ndr) nelle prossime settimane: "Sicuramente con l'evoluzione che avremo nei prossimi dieci giorni, quando ci sarà la vera riapertura, dal 18 maggio, e se la curva del contagio lo consentirà, massima disponibilità a rivedere in maniera meno restringente anche questa regola. Nessuno ostruzionismo o voglia di creare difficoltà, ma le regole che sono in vigore devono essere rispettare". Il ministro ha parlato anche delle critiche al protocollo arrivare dalla Lega Serie A in questi giorni.