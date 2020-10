Spadafora: "Ronaldo ha violato il protocollo? Penso proprio di sì, senza autorizzazione specifica"

"Cristiano Ronaldo, andando e tornando dal Portogallo, ha violato il protocollo?. "Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ospite su Rai Radio1 de "Il Mix delle cinque". Per quanto riguarda invece gli stadi, resteranno ancora vuoti: "Per adesso sicuramente sì - prosegue Spadafora -. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a meta' novembre". La chiusura su Juventus-Napoli? E' una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli", le parole riportate dal sito raisport.rai.it.

Tornando dal Portogallo Ronaldo potrebbe aver violato il protocollo anti Covid. E' quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in un'intervista per il programma "Il Mix delle cinque" in onda su Radio Uno, di cui è stata anticipata una sintesi. Alla richiesta di Minoli se il campione juventino abbia violato il protocollo tornando dal Portogallo, il ministro ha risposto: "Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell'autorità sanitaria".