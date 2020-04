Spadafora: "Serie A in chiaro? In caso di ripresa, idea da prendere in seria considerazione"

Il calcio continua a vivere sospeso fra la voglia di ripartire e le difficoltà nel poter garantire l’assoluta sicurezza sanitaria ai vari tesserati e dipendenti. Intanto, ai microfoni di Tg2 Post, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto ad una domanda sulla possibilità di vedere le partite di Serie A in chiaro se e quando dovesse ripartire il campionato: “Quando ho provato a fare questa cosa in passato ho avuto un confronto a dir poco acceso, che non è mai ripartito, con l’ad di Sky e col presidente di Lega Dal Pino. Il tema è spinoso. In base a ciò che succederà, questa volta prenderemo in seria considerazione ogni opportunità, fra cui questa delle partite in chiaro. C’è da fare ordine fra lega, presidenti, sky, società e non è sempre semplice”.

