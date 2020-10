Spadafora su CR7: "Ha violato il protocollo. Juve-Napoli? Situazione anomala"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di ‘Che tempo che fa’, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato sul botta e risposta a distanza con l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19 nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali: “CR7? Diciamo che non ci siamo sentiti. Checché se ne dica, Ronaldo ha violato il protocollo. Juve-Napoli? Parliamo di una sentenza, che non discuto, ma maturata in una situazione che ha diverse anomalie”.

Qui le parole complete.