Spadafora tra Camera e Senato: l'esempio tedesco, la cassiera e l'ok FIGC sul protocollo

Prima di Giuseppe Conte, c’è Vincenzo Spadafora. Non sovvertiamo le gerarchie interne al Consiglio dei Ministri, ovviamente. Ma, prima della conferenza stampa del premier, è stato, ancora una volta, il giorno del ministro dello Sport. Spadafora è stato protagonista sia in Camera che in Senato, dove ha reso due informative relative ai provvedimenti che intende adottare per la Fase 2, o 3 che dir si voglia, del calcio italiano.

Qui Senato: inammissibile un dibattito aspro. Come prevedibile, gran parte dell’attenzione è stata rivolta al calcio, uno sport che da solo, a livello economico, vale praticamente tutti gli altri. “Io sono pienamente consapevole dell’importanza non solo sociale del calcio - ha chiarito Spadafora nel suo intervento - sarebbe paradossale non riconoscere il valore di questo mondo che dati alla mano è un’industria importante del paese e che dà al fisco oltre 1 miliardo di euro l’anno. Ho trovato però inammissibile l’inasprimento del dibattito di fronte a milioni di italiani ancora alle prese con la propria salute”.

Ancora: la Germania e la cassiera. Quanto al rapporto con il movimento tedesco, pronto a ripartire già dal prossimo weekend, Spadafora ha ricordato come in Germania vi siano stati dei rimandi (nello specifico a Dresda). Per poi proporre un inedito confronto: “In molti mi chiedono perché se una cassiera risulta positiva non chiude il supermercato, a differenza del calcio? La risposta è banale: nel supermercato è possibile mantenere le distanze e usare gli strumenti di protezione, il calcio è uno sport di contatto. Da qui le decisioni”. Abbastanza scettiche le considerazioni dei senatori, anche di quelli interni alla maggioranza di governo.

Qui Camera: la FIGC ha pronto il nuovo protocollo. Il caso della Dinamo Dresda ha rappresentato la parte centrale dell’intervento ministeriale anche alla Camera dei Deputati. Con una novità, però, relativa a un nuovo contatto con la Federcalcio: “Ho ricevuto poco fa la lettera del presidente FIGC Gravina: sono state accolte tutte le modifiche, varando il nuovo protocollo. Il 18 maggio dunque si ripartirà con gli allenamenti”. Tutti d’amore e d’accordo? Forse. La strada da fare è ancora lunga, ma c’è da dire che, rispetto alla netta chiusura e all’apparente disinteresse rispetto al movimento calcistico, anche il titolare del dicastero allo Sport abbia preso contezza della sua importanza a livello economico.