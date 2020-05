Spadafora vede il CONI, attesa per l'incontro Conte-Gravina: l'agenda odierna del calcio italiano

vedi letture

Giornata importante quella di ieri per il calcio italiano. In mattinata il ministro Vincenzo Spadafora ha fatto la sua informativa al Senato confermando le stringenti indicazioni del Cts alla FIGC. La Federazione presieduta da Gravina ha accolto le osservazioni degli scienziati del governo, ha aggiornato il protocollo di ripresa e sancito la ripartenza degli allenamenti collettivi a partire da lunedì 18 maggio.

Nel mentre, la Lega Serie A aveva iniziato la propria Assemblea: i 20 club di A hanno votato, a maggioranza, la data per l’eventuale ripartenza del campionato. E’ il 13 giugno, ovvero fra circa un mese. Poi in serata è arrivato anche il Decreto Rilancio, con la conferenza del premier Conte e il calcio toccato da vicino su svariati temi: fra gli altri, cassa integrazione in deroga e abbreviazione dei gradi e dei tempi della giustizia sportiva.

Oggi altra giornata intensa, c’è attesa - Nella giornata di oggi ministro Spadafora ancora al centro del dibattito: il numero 1 dello sport italiano prenderà parte alla giunta del CONI, col lui anche il dottor Casasco del Cts. Si parlerà della ripresa di tutto lo sport italiano, ovviamente ci sarà spazio anche per il calcio. E già in giornata potrebbe arrivare anche la data dell’incontro fra il premier Conte e il mondo del calcio, FIGC in testa, per parlare più dettagliatamente della ripresa e per capire i margini di allentamento delle misure. Grande attesa, inoltre, per le prime reazioni ponderate alla ripresa degli allenamenti il 18 maggio e alle stringenti norme imposte dal protocollo redatto da FIGC e Cts del governo.