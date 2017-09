Spagna forte, fortissima. Ma manca completamente il centravanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Spagna è straordinaria. Ha una capacità di possesso palla davvero imparagonabile con tutte le altre nazionali. Dietro ha metà difesa del Real Madrid e metà del Barcellona, giusto a ribadire una superiorità che in Europa continua imperterrita dall'ultima Champions del Bayern Monaco, oramai dimenticata (nel 2013). Però davanti ha un piccolo problema: Alvaro Morata non è il centravanti che poteva essere Fernando Torres, mentre David Villa ha comunque 36 Primavere. Che fare?

Giocare con il falso centravanti è la risposta del tecnico Lopetegui, utilizzando due giocatori molto offensivi per allargare le maglie di una difesa quasi impenetrabile. Insomma, sul modello Euro2012, quando Fabregas, Iniesta e David Silva fecero a pezzi la nazionale italiana. Certo, non ci sarà Chiellini e questa sarà certo una carta in più per la Roja, ma va detto che l'Italia ha, come sottolineato anche da Buffon, sempre tenuto testa alla Spagna negli ultimi 10 anni. Anche se al Bernabeu rischia di essere un'altra storia. Con o senza Morata.