Spagna-Germania, le rivelazioni di Polonia 2017: da Jonny a Pollersbeck

Anche nelle gloriose Spagna e Germania Under 21 c'è spazio per le sorprese, per i giocatori rivelazioni in grado di sovvertire il pronostico e diventare non solo titolari ma fondamentali per le proprie squadre, nonostante un lignaggio non all'altezza dei vari Asensio, Meyer, Saul, Stark o Deulofeu. Basti pensare al terzino iberico Jonny, una vita al Celta Vigo (quasi 150 presenze a neanche 23 anni, ndr) ma uno degli ultimi arrivati nella rosa di Celades, che ora non può davvero mai rinunciare a lui. Costanza di rendimento e affidabilità, le stesse caratteristiche che ha garantito Julian Pollersbeck, prossimo portiere dell'Amburgo e attuale numero uno della Germania U21. Fino a qualche mese fa giocava nei dilettanti, con la seconda squadra del Kaiserslautern, poi una risalita inesorabile e inarrestabille. Dapprima Pollersbeck diventa titolare della squadra maggiore, per poi chiudere la Serie B tedesca con la percentuale di parate più alta del campionato. Stefan Kuntz, che lo conosceva benissimo proprio dai tempi di Kaiserslautern, non ha esitazioni nel dargli la maglia da titolare.

E si fa un gran parlare, specie dopo l'Italia, anche di Dani Ceballos, centrocampista del Betis Siviglia dall'immensa classe ed esigua (si fa per dire) clausola rescissoria. Con 15 milioni si porta a casa uno dei punti di riferimento tecnico di questa squadra di campioncini, che ha letteralmente spaccato a metà il centrocampo italiano con le sue verticalizzazioni e gli inserimenti palla al piede. Altro ruolo ma uguale importante per Yannick Gerhardt, terzino dall'altissimo rendimento del Wolfsburg ma scuola Colonia, con già una presenza in Nazionale Maggiore. Proprio il tecnico Kuntz ne ha elogiato apertamente il rendimento definendolo il giocatore che è cresciuto di più dal punto di vista mentale in questa manifestazione.