Spagna in contrapposizione alla Francia: Liga, allenamenti di gruppo già dall'11 maggio

Nelle quattro fasi previste per la ripartenza, la Liga ottiene un primo via libera da parte del Governo. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez ha annunciato oggi, in conferenza stampa, l'autorizzazione il ritorno agli allenamenti individuali di atleti professionisti, anche quelli degli sport di squadra, al via dal 4 maggio, e di quelli in gruppo dall’11 maggio. I club di Liga dunque avranno la prossima settimana per attuare un primo protocollo di sedute individuali, per poi tornare ad allenamenti collettivi già dall'11: una decisione in totale contrapposizione rispetto a quanto sta accadendo in Francia e in Olanda, dove le Federazioni hanno dovuto accettare le scelte politiche e dichiarare finiti i rispettivi campionati.