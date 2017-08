Spagna, Iniesta: "Italia una signora Nazionale. Il mio futuro? Resto al Barça"

Parole di stima nei confronti della Nazionale italiana quelle rilasciate da Andres Iniesta ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nel corso dell'intervista concessa in vista del big match del 'Bernabeu'.

Ecco le considerazioni del leader del Barcellona: "La vostra grandezza è quella di saper portare le partite al limite senza perdere la serenità, siete una signora Nazionale".

Chiosa sul proprio futuro e sulla recente cessione di Neymar al PSG: "Era importantissimo per noi, così come lo era Bonucci per la Juventus. Il mio futuro? Non sarà lontano dal Barça".