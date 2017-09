Spagna, Isco indica la via per la Russia: festa della Roja al Bernabeu

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la splendida vittoria conquistata contro l'Italia, la Spagna ha un piede e mezzo al Mondiale di Russia del 2018. La squadra di Julien Lopetegui infatti con fin troppa facilità si è liberata dell'ostacolo azzurro prendendosi il primo posto del girone che vale l'accesso diretto alla Coppa del Mondo. Salvo un suicidio sportivo, pertanto la Roja è già con la testa a Mosca nel segno dei nuovi, inseriti dopo il disastro europeo, come Asensio e Saul Niguez, e soprattutto nel segno di Isco che come un capitano di una nave ha indicato la via alla sua squadra con una doppietta rifilata a Buffon nel suo stadio. Intelligenza tattica mostruosa, qualità e tecnica superba, il talento del Real Madrid si è dimostrato già in forma per essere ad inizio stagione e ha spedito l'Italia al secondo posto e con ogni probabilità al play-off, meritandosi una standing ovation che ha incorniciato la festa della Roja in uno stadio strapieno e per l'occasione vestito di rosso.