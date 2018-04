Spagna-Italia 15-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Da settembre a oggi ci sono stati, tra Champions League e coppe europee, sette incroci tra squadre italiane e squadre spagnole. Il rapporto è mortificante, partendo da quel 3-0 del 2 di settembre che ha incominciato a distruggere, dall'interno, la squadra di Giampiero Ventura, fino alla tregenda della serata di San Siro, due mesi e mezzo più tardi, contro la Svezia. Un risultato che non ammetteva repliche e che doveva far suonare più di qualche campanellino d'allarme (soprattutto sul modulo, ma anche sulla pochezza dei nostri interpreti).

Poi c'è stato il doppio confronto Barcellona-Juventus e Roma-Atletico Madrid. Benino i giallorossi, capaci di impattare sullo 0-0 una sfida comunque complicata, con un Alisson straordinario e sugli scudi. Meno la Juve che, da finalista, è andata a sbattere contro Messi e compagni, con un 3-0 che non lasciava molto spazio all'immaginazione. Il ritorno, al contrario, ha visto la Juventus pareggiare 0-0 contro un Barcellona già ampiamente qualificato, mentre la Roma - anche lei quasi qualificata per l'incapacità dei castillani di battere il Qarabag andata e ritorno - soccombere contro l'Atletico Madrid per 2-0.

Arrivando fino ai giorni nostri, con la Juventus che prende tre sonori schiaffi all'Allianz Stadium, mai così facile da espugnare, e la Roma che al Camp Nou viene travolta, non nel gioco ma nel risultato, per 4-1. Unica, magra, consolazione, è il gol di Dzeko, il primo alle spagnole dalla sfida di Cardiff dell'anno scorso, a giugno. Anche lì finì 4-1 per una squadra iberica. Tanto per aggiornare il tabellino della tristezza che andrebbe a concludersi per il 19-2.

Magari - prima o poi - qualcuno potrebbe evitare il "a testa alta", la prossima volta che un'italiana uscirà dalla coppa, chissà.