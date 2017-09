Spagna-Italia, è una sfida da dentro o fuori. Poi tre gare in discesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' una sfida da dentro o fuori, quella di stanotte tra Spagna e Italia. Nel girone, entrambe guidano a 16 punti, con 5 vittorie e 1 pareggio ma la Spagna ha fatto 21 gol con 3 subiti a differenza dei 18 fatti e 4 subiti dagli azzurri. Ben distanziate le altre (Albania e Israele a 9, Macedonia e Lichtenstein sempre a 0 dopo sei gare giocate), la prossima dell'Italia sarà il 5 settembre in casa contro Israele, poi il 6 ottobre in casa contro la Macedonia per chiudere il 9 ottobre in Albania. La Spagna, invece, dopo gli azzurri, andrà in Liechteinstein, poi ospiterà l'Albania e chiuderà in Israele.