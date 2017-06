Spagna-Italia senza reti dopo i primi 45': Azzurrini più vicini al gol

Fonte: dall'inviato a Cracovia

© foto di NewsPix/Image Sport

Termina senza reti il primo tempo tra Spagna e Italia al Cracovia Stadium nella seconda semifinale degli Europei polacchi perla categoria Under 21. Ottima Italia nei primi quarantacinque minuti, in grado di impensierire più di una volta Kepa, in particolare con un tentativo ravvicinato di Pellegrini ben disinnescato dal portiere basco. Per la Spagna risponde Deulofeu, poco freddo davanti a Donnarumma anche per l'attenta guardia di Calabria, uno dei migliori.