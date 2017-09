Spagna, Morata: "Grande partita, spero che l'Italia si qualifichi per il Mondiale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Italia, Alvaro Morata ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Abbiamo reso più facile quello che sembrava difficile ma non è facile battere l'Italia, abbiamo fatto una grande partita con il Bernabeu e la gente che ci ha supportato, abbiamo fatto una grande gara".

Sei rimasto male per l'esclusione iniziale?

"Me lo aspettavo, sapevo che c'era questa possibilità, le altre volte che abbiamo giocato contro Italia abbiamo giocato così e mi sono preparato per il secondo tempo".

Gol a Buffon: un mito o un amico?

"E' sempre difficile, non avevo mai segnato contro di lui, gli voglio bene e da adesso in poi spero che gli vada tutto bene e gli auguro il meglio".

Spagna quasi al Mondiale, ma l'Italia?

"Speriamo che si qualifichi, una squadra come l'Italia deve stare al Mondiale".