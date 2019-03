© foto di Insidefoto/Image Sport

"Un sogno che diventa realtà oggi! Grazie a tutti quelli che sono sempre stati al mio fianco per tutto questo tempo. E soprattutto grazie al Napoli, che ogni giorno mi fa lavorare e crescere per essere in grado di ottenere questo grande premio". Così Fabian Ruiz su Twitter festeggia la prima convocazione nella nazionale maggiore.