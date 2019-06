Spagna U21, Fabian Ruiz assicura: "Il futuro? Al Napoli sono felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Fabian Ruiz, MVP dell’Europeo U21 con la Spagna e giocatore del Napoli. Questo il suo commento dopo la vittoria in finale contro i pari età della Germania: “Sono molto contento per questa vittoria, lo meritavamo. Siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta contro l’Italia all’esordio. Alla fine ci siamo meritati questa vittoria. Quanto sono cresciuto con il Napoli di Ancelotti? Sono cresciuto molto, mi ha dato molta fiducia. È stato una persona molto importante per me, mi ha fatto crescere e giocare in molte competizioni. Il mio futuro? Ho un contratto di quattro anni, sono molto contento al Napoli. Adesso ho bisogno di riposarmi, ma al Napoli sono felice”.