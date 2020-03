Spagna vieta voli con Italia fino al 25/03. A rischio Barça-Napoli, Inter-Getafe e Siviglia-Roma?

In Spagna non esiste alcuna certezza che le partite Inter-Getafe e Siviglia-Roma (giovedì 12 marzo) e Getafe-Inter e Roma-Siviglia (19 marzo) di Europa League si giocheranno, oltre ovviamente al ritorno di Champions League Barcellona-Napoli del 18 marzo. Ed il motivo è prettamente logistico. Il Governo iberico infatti ha firmato un decreto (già pubblicato sul Boletin Oficial del Estado e consultabile al sito www.boe.es) per proibire tutti i voli diretti fra l’Italia e la Spagna, partendo dalla mezzanotte di oggi fino al prossimo 25 marzo. Per questo motivo le società coinvolte sono in attesa di comunicazioni in merito, visto che il provvedimento coinvolgerebbe anche lo sport e quindi le squadre che devono muoversi per le trasferte.