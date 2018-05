SPAL, 14 milioni per i riscatti: Viviani in uscita piace alla Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La SPAL deve mettere in conto circa 14 milioni di euro per i riscatti di Gomis, Kurtic, Paloschi e Viviani. Quest'ultimo potrebbe essere inserito nella lista dei partenti visto che gli estimatori sono diversi e che considerando i 3,3 milioni da versare nelle casse del Verona possono lievitare in caso di cessione, fornendo al club ferrarese una buona plusvalenza per coprire altre operazioni ritenute di maggiore importanza per la squadra di Semplici. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport