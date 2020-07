SPAL, a Fares non mancano richieste: Fiorentina e Torino ancora sulle sue tracce

Il focus è sul campo, con questa due giorni di Serie A appena cominciata, ma è impossibile non affrontare anche il tema mercato per diversi club di Serie A. La SPAL, ad esempio, in caso di retrocessione potrebbe essere costretto a vendere qualcuno dei suoi big. Mohamed Fares, ad esempio, è un calciatore a cui non mancano le richieste. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina potrebbe fare un tentativo per accaparrarselo in vista della prossima stagione. I viola, tuttavia, dovranno superare la concorrenza del Torino.