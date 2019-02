© foto di Federico Gaetano

Manuel Lazzari è uno degli obiettivi primari di mercato del Torino per la prossima estate, ma anche Napoli e Inter lo seguono da vicino. La SPAL a fine stagione lo cederà quasi certamente, ma parte da una richiesta abbastanza alta, sebbene il prezzo definitivo sarà datto solo a giugno. Per ora il club ferrarese richiede 20 milioni, ma bisognerà vedere come terminerà il campionato. A riportarlo è Tuttosport.