Spal, ag. Mattiello: "Ambiente ideale, vuole ripagare la fiducia della Juve"

Ai microfoni di Tuttojuve,com ha parlato Andrea Pastorello, agente tra gli altri di Federico Mattiello: “Lo sto vedendo molto bene, sono felicissimo di averlo visto in campo per tutti i 90' contro l'Udinese. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che acquisisca la condizione fisica migliore, ma è sulla buona strada. La Spal? C'è stato molto interesse nei confronti del ragazzo, questo dimostra il suo valore perché altrimenti non verrebbero a cercarlo tante squadre specialmente dopo un infortunio così lungo. Lo scorso anno, la Spal aveva espresso un bellissimo calcio e fin da subito abbiamo pensato che un ambiente senza troppe pressioni potesse esser l'ideale per ritrovare la condizione, la serenità e per continuare il cammino interrotto. Ci siamo indirizzati fin da subito verso questa possibilità. La Juventus ha aiutato la Spal nell'ingaggio e ha allungato il contratto di un anno, questi sono due segnali evidenti che fan capire quanto la Juve sia attenta al futuro di Federico. Per questo ci sentiamo di ringraziarla, sperando che il ragazzo possa ripagare la fiducia che gli è stata data".