Spal, ag. Meret: "Rimasto per completare il percorso di crescita"

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Tuttojuve.com, l’agente Andrea Pastorello si è soffermato anche su Alex Meret, portiere in prestito alla Spal dall’Udinese e accostato in estate anche a Juventus e Napoli: “E' un giocatore che piace a tutti, non è una novità perché lo ritengo tra i tre portieri del futuro in Italia. Meret piace a tutti ma con la Juventus non c'è mai stato modo di poter intavolare una trattativa. Abbiamo preferito rimanere alla Spal per continuare il percorso di crescita, l'anno prossimo poi vedremo".