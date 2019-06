SPAL, anche Barrow nel mirino. Probabile un asse con l'Atalanta

Secondo quanto riferisce Il Giorno, la SPAL avrebbe effettuato dei sondaggi per Marco D'Alessandro (di rientro dal prestito all'Udinese) e Marco Sportiello (reduce dall'esperienza al Frosinone), ma vorrebbe pescare ancora in casa Atalanta. Messo nel proprio mirino pure Musa Barrow, per il quale si prospetta un affascinante derby di mercato con Parma e Sassuolo. In quello che potrebbe essere un maxi-affare tra bergamaschi ed emiliani potrebbe rientrare anche l'esterno Manuel Lazzari, il quale gode della stima di mister Gasperini.