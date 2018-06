SPAL, anche il Venezia lavora su Scuffet dell'Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è solo la SPAL sulle tracce di Simone Scuffet, portiere dell'Udinese. Secondo quanto riportato da TuttoVeneziaSport.it, infatti, sul portiere friulano ci sarebbe il Venezia di Joe Tacopina. I lagunari sono al momento in svantaggio rispetto agli estensi ma stanno monitorando la situazione in caso di fumata nera.