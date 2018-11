SPAL, anche Napoli e Roma su Lazzari: fissato il prezzo

© foto di Federico Gaetano

Ci sono anche Napoli e Roma sulle tracce di Manuel Lazzari, esterno della SPAL che ormai sembra pronto al grande salto. Il ventiquattrenne, dopo la chiamata in Nazionale, sta facendo bene in campionato e La Gazzetta dello Sport fa sapere che Cristiano Giuntoli lo sta monitorando, proprio come Monchi. Il club ferrarese, se dovesse cederlo, vorrebbe guadagnare una ventina di milioni. Il prezzo sale e se il fluidificante destro continua così è destinato a farlo ancora.