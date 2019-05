© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono i rumors sul futuro di Andrea Petagna, punta di casa SPAL. Il ventitreenne della formazione estense avrebbe molte pretendenti in giro per l'Europa: secondo Fanatik, giornale turco, ci sarebbe anche il Besiktas dopo Eintracht Francoforte e Leicester City, sulle tracce dell'ariete ex Atalanta.