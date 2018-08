SPAL, Antenucci al 90': "Che inizio, dato un bel segnale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'attaccante della SPAL Mirco Antenucci ha così commentato il successo di misura sul Parma: "Non pensiamo alla classifica, però siamo partiti alla grande. Abbiamo dato un bel segnale, tuttavia la strada è ancora lunga. Il gol? Segnare è il mio dovere, ma il merito è di tutta la squadra. La mia prima rete in A l'avevo segnata col Parma? E' una coincidenza, l'ho letto proprio stamattina sul giornale. Secondo me questa vittoria è importante perché ottenuta contro una rivale per la salvezza: vale doppio. Dobbiamo continuare così, in queste due partite abbiamo mostrato sprazzi di gioco importanti".