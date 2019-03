Fonte: estense.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirko Antenucci, attaccante della SPAl, è stato intervistato da estense.com in vista della delicatissima sfida contro il Frosinone: "Aprile è il mese decisivo del campionato, dobbiamo andare a Frosinone per fare il nostro gioco ed arriverà il risultato. Mi aspetto un ambiente battagliero, la sfida contro la Roma ci ha ridato la vittoria casalinga che ci mancava da tanto. Personalmente cerco sempre di dare l’anima in tutte le partite, ho sempre detto di stare benissimo a Ferrara ma ora l’importante sarà mantenere la categoria. Siamo tutti ed attaccanti bravi e con caratteristiche differenti, è normale che per un attaccante far gol significhi tanto. Un po’ mi manca ma lavoro in maniera serena ed in quello che facciamo va sottolineato come ci sia anche tanto sacrificio”.