Mirco Antenucci, attaccante della Spal, ha parlato prima del match con il Torino ai microfoni di DAZN: "Veniamo da una vittoria che ci mancava da un po' di tempo. Sono un ex, ho un ricordo più che bello del Torino ed è una partita speciale per me".