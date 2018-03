SPAL, Antenucci: "Con la Juve caparbi e aggressivi, serata speciale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano della SPAL Mirco Antenucci ha parlato a Tiki Taka su Italia 1 dopo il pareggio per 0-0 con la Juve: "Per noi è stata una serata speciale. Bellissima da giocare, perché affronti una delle squadre più forti d'Europa e non hai bisogno di stimoli. Abbiamo messo tutto in campo, sapevamo che sarebbe stata dura perché non puoi permetterti distrazioni, ma siamo stati bravi, caparbi e aggressivi ed abbiamo portato a casa un punto importante. Il punto debole della Juve? Noi ci siamo detti di provarci, sapevamo che ci sarebbe stata differenza fra i singoli ma quando vai in campo cerchi di fare il massimo. Noi dobbiamo salvarci e dovremo affrontare tutte le partite come sabato. Con Chiellini è tosta, è uno dei difensori più forti d'Italia. Devi solo sperare che non siano al 100% e tu devi essere al 110% sotto tutti i punti di vista. Scudetto? Intanto dico che è impensabile che la Juve vinca tutte le partite. Se affronta una squadra come la nostra che chiude tutti gli spazi ci può stare uno 0-0. La Juve è abituata a vincere e sa gestire i momenti meglio del Napoli che dalla sua ha un gioco e un allenatore straordinari. Secondo me lo scontro diretto può fare la differenza. Icardi? E' un attaccante straordinario. A 25 anni aver segnato questi gol in Serie A è qualcosa di incredibile. Lui e Higuain sono i più forti in Italia".