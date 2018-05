SPAL, Antenucci: "Felice per la scelta fatta in estate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport, l'attaccante della SPAL Mirco Antenucci parla così della scelta di rimanere alla SPAL, con cui "Sono felice per la scelta fatta in estate. Non ero convinto di andare via, volevo continuare a vivere qui. Avevo il solo dubbio se potevo essere importante e incisivo come l'anno scorso. Ci ho provato mettendomi in gioco. Al rapporto con la SPAL tengo parecchio, a prescindere dai numeri".