SPAL, Antenucci: "Gioco e cuore, con l'Hellas vittoria importante"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il capitano della SPAL Mirco Antenucci ha parlato in zona mista dopo il successo sull'Hellas Verona: "Mi sono allenato poco in settimana ma volevo esserci, era troppo importante questa vittoria che ci dà spinta in classifica e morale. L’avvio contratto ci può stare, era la loro ultima possibilità ma successivamente è uscito gioco e cuore di questa squadra. Merito nostro e dello staff, tutti ci facciamo trovare pronti. Il Benevento verrà a giocarsela, ha dato fastidio a tutti e non dobbiamo pensare di averla già vinta. Anche oggi giocavamo in casa, i tifosi sono la nostra arma in più", le parole riportate da Estense.com.