Spal, Antenucci: "Il gol? Più della bellezza conta l'importanza"

Mirco Antenucci ha commentato in zona mista la vittoria della sua Spal contro il Parma: ““Un gol è un gol, più della bellezza conta l’importanza. Ci tenevamo a dare continuità a quanto fatto la settimana scorsa e bisogna dire che abbiamo iniziato davvero alla grande, con sei punti al posto dei quattro dell’anno scorso. Credo che però quest’anno ci sia una maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, sia perché abbiamo un anno in più di esperienza, sia perché la squadra è stata migliorata. Stiamo cercando di crescere nel tenere il possesso palla, nell’essere più pericolosi e nell’essere più aggressivi con la linea difensiva; mi sembra di poter dire che siamo sulla strada giusta. Io e Manuel è il terzo anno che giochiamo insieme, ci conosciamo, quindi è normale sapere come muoverci, come trovarci, poi non sempre le cose riescono al meglio. Con Andrea (Petagna), invece, le cose vanno sempre meglio e questo è fondamentale per tutta la squadra, perché nell’idea di gioco del mister il ruolo delle punte è fondamentale. Bologna ci ha portato sicuramente fortuna, ma noi non vediamo l’ora di tornare a giocare nel nostro stadio, perché ne abbiamo bisogno. In questo momento la classifica ci sorride, ma il nostro obbiettivo resta la salvezza, perché mantenere la categoria è troppo importante per noi, per la piazza, per la società. Con questa mentalità però potremmo toglierci anche qualche soddisfazione in più. L’anno scorso a Torino abbiamo subito una sconfitta molto dolorosa, ma con questa positività possiamo cercare di andare anche lì a fare la partita”, riporta lospallino.com